Colisão entre motos deixa duas pessoas gravemente feridas em Manaus

Manaus/AM - Dois motociclistas identificados como Eliton dos Santos Marques e João Robert Xavier ficaram gravemente feridos após colidirem de frente, neste domingo (06), na avenida Penetração 2, no bairro São José, zona Leste da capital.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam trafegando na avenida quando as duas motos bateram de frente. Eles foram arremessados a alguns metros na pista, com o impacto do acidente. As causas do acidente devem ser investigadas.

Eliton e João Robert foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas o estado de saúde deles não foi divulgado.