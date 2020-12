Adolescente é baleado ao tentar correr para fugir de assalto em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos foi baleado ao tentar fugir de um assalto, neste domingo (06), nas proximidades da Ponte do Sete, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

À polícia, a vítima contou que estava andando na rua quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto. Ele tentou correr, no entanto, foi baleado com um tiro no pescoço. Os suspeitos fugiram após o crime.

O adolescente foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia vai investigar o caso.