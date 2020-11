Casos de discriminação contra idosos aumentam em Manaus

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI) vem registrando um aumento significativo no número de Boletins de Ocorrência relacionadas à discriminação e violência contra idosos. A cada dois dias, um idoso vítima de discriminação procura uma delegacia para registrar ocorrência em Manaus. Até outubro, foram 190 casos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Conforme o Estatuto do Idoso, condutas como discriminar, humilhar, menosprezar ou desdenhar da pessoa idosa são crimes, assim como impedir ou dificultar o acesso a operações bancárias, meios de transporte ou ao direito de contratar serviços e exercer sua cidadania; a pena é de seis meses a um ano.

A discriminação devido à idade pode provocar inúmeras consequências, que são relacionadas à violência psicológica e emocional, como a perda da autoestima, depressão e isolamento social, alerta a delegada Andrea Nascimento, responsável pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), da Polícia Civil do Amazonas.



De acordo com a delegada, a maioria das denúncias decorre da violência cometida pelos próprios filhos. “Esse crime pode ser cometido até mesmo em âmbito familiar, quando o idoso é discriminado pelo próprio filho ou por alguém próximo da família. Os idosos chegam à delegacia bem abalados, e se sentem humilhados por terem passado por algum tipo de discriminação, principalmente quando é por familiares”, disse.





A miss idosa Amazonas 2019, Marizete Brandão, de 66 anos, defende que a terceira idade é a melhor fase da vida e incentiva que o idoso faça a denúncia em caso de discriminação.



“Precisamos aproveitar a terceira idade com mais amor e carinho. Não se sinta mal por ser um idoso, você precisa se divertir, sair e exigir por respeito. É importante que o idoso faça a denúncia em casos de discriminação na família, agências bancárias ou ao pegar um coletivo. Não podemos nos calar, procure seus direitos”, disse a miss.



Denúncias – As vítimas podem denunciar os crimes pelo número (92) 3214-5800, ou pelo 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O registro de ocorrências pode ser feito em qualquer delegacia ou diretamente na Delegacia do Idoso, que fica na rua do Comércio, 270, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.