Trio é preso por roubar e esconder carros no pátio de maternidade em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 20 anos foi presa e dois adolescente de 15 e 16 anos foram apreendidos na avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul. O trio estava com dois veículos roubados e um deles estava escondido no pátio da Maternidade Ana Braga, na Zona Leste.

O trio foi interceptado durante uma abordagem da equipe da Força Tática. Na ocasião, os policiais identificaram que eles estavam em um Argo de cor branca e placa PHS-8H17 com restrição de roubo e um revólver calibre 38.

Questionados, eles confessaram que há dias estavam realizando assaltos em vários bairros e que em seguida iriam esconder o Argo no pátio da maternidade onde já tinham deixado o veículo Prisma de cor preta e placa PHO-5647 que haviam roubado anteriormente. Eles foram detidos em flagrante e encaminhados ao 14º DIP.