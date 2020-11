Mulher descobre que companheiro filmava mulheres em banheiro e é agredida

Um homem de 47 anos foi preso após agredir a companheira de 44 anos, no domingo (15), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo O Tempo, a polícia contou que a agressão ocorreu após a vítima descobrir que o companheiro colocava um celular no banheiro do trabalho dela para filmar as funcionárias do local nuas.

De acordo com a polícia, a vítima mostrou uma gravação que tinha no celular dela de um vídeo feito pelo suspeito dentro do estabelecimento onde a mulher trabalhava. O homem coloca o celular no banheiro e filma as funcionárias utilizando o local.

A mulher disse que no celular do companheiro havia mais vídeos do mesmo tipo. O suspeito foi preso e o celular dele apreendido para ser periciado.