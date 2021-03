Casal tenta fugir, mas acaba detido com 147 porções de drogas em Manaus

Manaus/AM - Um homem e uma mulher, ambos de 23 anos, foram detidos na manhã de domingo (14), por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Compesa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), eles faziam patrulhamento de rotina, quando avistaram o homem e a mulher em atitude suspeita, no beco Rui Barbosa, na rua de mesmo nome, no Compensa 2. Ao avistar a viatura, os dois fugiram, porém foram alcançados e abordados.

Durante revista, os policiais encontraram com os suspeitos 147 porções diversas de entorpecentes, sendo uma porção grande de maconha tipo skunk; 42 porções da mesma substância; 17 porções e 13 pinos de substância com características de cocaína; 74 porções em formato de pedras com aspecto de oxi; e uma balança digital.



A mulher e o homem foram encaminhados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Na unidade, foi constatado que o homem já possuía passagem por homicídio e um mandado de prisão em aberto.