Casal que saiu de Manaus com mais de 26 kg de drogas é preso no Pará

As drogas foram encontradas em duas malas, cerca de 21 tabletes de skunk, em um camarote dos suspeitos. Ao ser preso, Emanuel confessou o crime e revelou que receberia R$ 10 mil pelo transporte dos entorpecentes, no entanto, alegou não saber quem retiraria a droga.

A prisão ocorreu no sábado (7) durante uma operação conjunta envolvendo equipes do Grupo Fluvial (GFLU) e diversas forças de segurança.

Manaus/AM - Um casal, identificado como Emanuel Lucas Mouro do Nascimento e Jeane Castro Ferreira, que está grávida, foi preso ao transportar mais de 26 kg de drogas em barco que saiu de Manaus com destino a Santarém.

