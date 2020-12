Casal é preso após ser pego com espingardas escondidas em casa em Manaus

Manaus/AM - Um casal de 30 anos foi preso ao ser flagrado com uma arma na avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Com um deles foi encontrado uma arma de fogo calibre 38, com 05 munições. No momento da abordagem policial um jovem de 20 anos tentou impedir que os suspeitos fossem presos e acabou sendo conduzido juntamente com eles para a viatura.

Questionado sobre a origem das armas, o suspeito confessou que escondia outras em casa, no Ramal do Brasileirinho KM 12.

Na revista ao local informado no imóvel, foi encontrado mais uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 36, uma arma de fogo tipo espingarda calibre 16, com três munições intactas, a quantia de R$ 500 em espécie e um aparelho celular.

Todos os envolvidos, onde foram conduzidos ao 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.