Carro usado no assassinato de 2 homens é encontrado em Manaus

A Equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) foi acionada para realizar o procedimento de perícia no veículo onde foi encontrado alguns documentos. O veículo deve ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para os procedimentos cabíveis.

Segundo informações da polícia, o veículo teria sido utilizado pelos criminosos para cometer os assassinatos e logo em seguida abandonado na localidade. O carro seria do modelo Ford Car, com a placa BBC 4549, de cor cinza.

