Homem é crivado de balas dentro de casa em Manaus

Ainda conforme os militares, o crime pode ter relação com a morte de Reinaldo Miranda de Souza, morto nesta noite no bairro Jorge Teixeira , devido às mesmas características que os homicídios ocorreram, em menos de uma hora.

Segundo a polícia, a vítima estava no pátio de casa quando os criminosos desceram de um carro e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Ela foi atingida com, pelo menos, 4 tiros e morreu no local.

