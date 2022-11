Mulheres são presas após xingarem policiais de 'ladrões' no Amazonas

Manaus/AM - Em Guajará (a 1.476 quilômetros de Manaus), policiais militares do 9º Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam duas mulheres, de 18 e 37, por desacato e um rapaz de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na manhã de sexta-feira (11/11). A equipe de inteligência observou um jovem, em frente a uma residência conhecida pela polícia como boca de fumo, recebendo algo, de um morador da casa, ao sair do local, ele foi abordado pela guarnição, que descobriu que o produto que ele recebeu naquele instante, tratava-se de uma porção de substância tipo maconha.

Em razão do flagrante, os policiais solicitaram apoio de outra viatura que foi até o local de venda do produto ilícito, quando o suspeito de dentro da sua residência olhando pela janela, viu a viatura se aproximando e tentou fugir, onde o qual foi contido pela equipe policial. Em seu bolso, foram encontradas 11 trouxinhas possivelmente maconha.

Na casa, os policiais localizaram uma porção com aspecto de pasta base de maconha pesando 56 gramas, o qual estava enrolado em um pano, e embaixo do galinheiro foi encontrado mais 38 porções da mesma droga, além de cocaína (100g), que estava dentro do banheiro.



Diante do fato, além do flagranteado, a dona da casa e sua filha foram também conduzidas para a delegacia do município, pois as mulheres desacataram a equipe policial, usando palavras de baixo calão, e chamando os agentes policiais de ladrões.