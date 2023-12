Carro com ouro é interceptado e homem é baleado durante perseguição em Manaus

No veículo Doblò, que ficou atravessado na avenida, a polícia apreendeu uniformes do exército, uma arma de fogo Glock e um material utilizado para furar pneu.

De acordo com policiais da Rocam, o carro Doblò perseguiu e interceptou o outro veículo que levava uma mala com uma quantidade de ouro. Tiros foram disparados contra o carro branco e um homem acabou baleado.

