'Cara de Frango', 'Picolé', 'PH', conheça os 10 presos por ataque na frente de fórum em Manaus

Manaus/AM – A Polícia prendeu na manhã desta segunda-feira (20), 10 pessoas envolvidas na execução de dois presos na frente do Fórum Henoch Reis, em janeiro deste ano. Entre os detidos estão 9 homens e uma mulher, todos membros de uma facção criminosa.

“Bananinha’, “Belo”, “Cara de Frango”, “Eramos”, “Lukinhas”, “Patinhas”, “PH”, “Picolé” e “Eliandra”, já estavam sendo investigados há alguns meses e foram presos ao longo das duas últimas semanas.

Segundo a polícia, o crime ousado foi meticulosamente planejado pela facção e autorizado pelo conselheiro da mesma, conhecido como “Mano Kaio”.

Os alvos eram os detentos Matheus Danilo Barros Dias, conhecido como "Percatinha", e Antônio Marlon Silva dos Santos. A dupla havia se envolvido dias antes na tentativa de execução de um rival, conhecido como “Dadinho” , e por isso, tiveram as mortes ordenadas.

A princípio, a ideia era que os assassinatos de “Percatinha” e Marlon acontecesse no momento em que eles fossem fazer o exame de corpo de delito no IML. Por isso, membros da facção passaram cerca de dois dias vigiando Mateus e Marlon após a prisão deles.

“Esse ataque estava previsto para ocorrer no IML no dia anterior e é por isso que eles estavam ali na frente do 1° DIP há dois dias. Não foi bem sucedida essa empreitada e aí eles resolveram partir para o segundo dia na frente do Fórum Henoch Reis”, ressalta o delegado Ricardo Cunha.

Além dos 10 presos, mais oito pessoas também tiveram participação direta ou indireta no crime e são procurados pela polícia. Algumas delas estão foram do Amazonas, mas já estão no radar da polícia.