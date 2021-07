Capitão e cabo da PM morrem após carro ir parar debaixo de carreta na AM-010

No acidente, o carro foi parar debaixo da carreta. Os policiais morreram na hora. A terceira vítima foi levada para o hospital Municipal de Rio Preto da Eva, mas em seguida, foi transferida para um hospital em Manaus por causa da gravidade do quadro.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o trio estava em um carro modelo Kwid trafegando pelo km 115 da estrada, quando o veículo acabou colidindo com uma carreta tipo prancha que estava parada na via com problemas mecânicos.

