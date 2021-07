Ataques criminosos deixam 1 morto e dois baleados em Manaus

Já no bairro Cidade de Deus, Vladison figueira Oliveira, tentou correr dos disparos de arma de fogo, desferidos por criminosos em um carro, mas acabou sendo alcançado e baleado. Ele também foi levado para o Platão Araújo, no entanto, o estado de saúde não foi divulgado.

No conjunto Nossa Senhora de Fátima, bairro do Novo Aleixo, Igor de Souza Sampaio, de 25 anos, e Isabel Santos, de 24, estavam em via pública quando assassinos em um veículo começaram a atirar, sem ter um alvo fixo. A dupla chegou a ser levada para o hospital Platão Araújo, mas Igor não resistiu ao tiro na cabeça e morreu. Isabel foi atingida nas pernas, e segue internada.

