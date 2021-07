Garoto de 14 anos é detido com arma e 200 trouxinhas de drogas em Manaus

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições, 210 trouxinhas de oxi, nove de maconha, sete porções de cocaína, três balanças de precisão e R$ 171 em espécie. A dupla foi encaminhada para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Um adolescente de 14 anos foi apreendido com uma arma e mais de 200 porções de drogas na madrugada deste domingo (11), no bairro Coroado, na Zona Leste.

