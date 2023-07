Capitão da PM tem arma roubada ao cair no golpe do PIX falso em Manaus

À polícia, o militar informou que fez o pagamento por PIX pela compra de um Iphone que teria sido anunciado no Facebook. No entanto, os vendedores informaram que não teriam recebido o dinheiro e tentaram pegar o celular de volta. Houve uma discussão e o policial foi agredido com uma pedrada na cabeça, além de ter a arma roubada por um dos suspeitos que fugiu do local.

Manaus/AM - Um Capitão da Polícia Militar (PM-AM), de identidade não revelada, teve a arma roubada após cair no golpe do PIX falso, nesta quarta-feira (19), na rua Afrodite, comunidade Coliseu, bairro João Paulo, zona leste de Manaus.

