Caminhão é apreendido com 15 metros cúbicos de madeira ilegal em Manaus

De acordo com os Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) o responsável e motorista do caminhão de carroceria alongada Ford Cargo 1517, de placa NAJ-6831, não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF), em razão do que recebeu voz de prisão por transporte de madeira ilegal. Ele foi conduzido, juntamente com o caminhão e a carga, à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

