Assaltantes se passam por clientes em pizzaria de Manaus e fazem 12 reféns; vídeo

Manaus/AM - Uma pizzaria localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, foi alvo de um assalto com reféns na sexta-feira (21).

Um vídeo extraído das câmeras de segurança instaladas no local mostra que, por volta das 17h30, três homens chegaram em um carro. Dois saíram do veículo, enquanto o outro comparsa aguardava no volante.

A dupla armada entrou no local tranquilamente, se passando por cliente, mas logo anunciou o assalto, ao não encontrar dinheiro no caixa, mandou que os funcionários do local fossem para os fundos da pizzaria e tirassem a roupa para verificar se não havia pertences escondidos.

Como o local havia passado recentemente por três assaltos, alguns funcionários não tinham ainda comprado novos celulares e apenas três aparelhos foram levados.