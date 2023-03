Cabo da PM é executado a tiros em bar em Manaus, veja vídeos

O amigo do cabo ainda chega a tentar segurar um deles, mas também é baleado. Dois suspeitos sobem em uma moto e fogem, enquanto o restante do grupo entra em um carro, mas permanece no local por alguns segundos.

Uma mulher chega a se aproximar dos dois e preocupada, ela parece tentar interromper a conversa, mas não tem sucesso. Enquanto isso, um grupo de homens que estava com o rapaz que conversava com o PM, observa tudo de longe.

No momento do crime, João estava acompanhado de um amigo que acabou levando um tiro na perna. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o cabo da PM aparece puxando um homem para o canto para conversar.

