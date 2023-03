Jovem é carbonizada em tambor ao viajar para conhecer homem que conheceu pela internet

Laila era natural do Pará e havia viajado há cerca de um mês para Porto Alegre, para encontrar André, conhecido como 'Victor Samedi'', que afirmava ser necromante e especialista em trabalhos de magia. Ele reunia 35 mil seguidores no Instagram.

Um homem identificado como André Ávila, de 37 anos, foi preso suspeito de matar a namorada Laila Vitória Rocha, de 21 anos, que havia conhecido pela internet. O crime aconteceu no domingo (27), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

