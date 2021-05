Brincadeira termina com adolescente morto com tiro na cabeça em Manaus

O homem acabou caindo do telhado no momento da prisão e quebrando o braço esquerdo. Ele foi socorrido e deve prestar depoimento à Polícia Civil. A arma do crime não foi encontrada.

De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, os amigos brincavam de desferir socos um contra o outro, quando o homem acabou sendo atingido de forma bruta por Manoel, não gostou, se armou com uma arma caseira e efetuou o disparo.

