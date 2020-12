'Bocão' é preso com armas de fogo enterradas em quintal de casa de Manaus

Manaus/AM - O foragido da Justiça Anderson Costa dos Santos, 35, o “Bocão” foi preso na manhã desta quarta-feira (2), com sete armas de fogo, incluindo uma submetralhadora, uma carabina e uma espingarda, além de quatro pistolas. A prisão aconteceu no Condomínio Felicidade, localizado na avenida Comendador José Cruz, Lagoa Azul, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, outos dois homens foram presos e levados ao 6ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), por envolvimento no caso.

De acordo com a polícia, após a prisão do foragido, ele levou os policiais até uma casa localizada na rua Gesilene Ferreira, Santa Etelvina, zona Norte, onde estavam enterrados os armamentos. Na casa, a polícia encontrou outras duas pessoas, uma delas com tornozeleira eletrônica, que acabaram presas.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao 6ª DIP para procedimentos cabíveis.