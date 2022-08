Bêbado, homem ataca vizinho com facão em Manaus e vítima perde movimento da mão

O acusado fugiu da cena do crime e se escondeu em um imóvel no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Ele foi denunciado, encontrado, preso e agora vai responder por tentativa de homicídio qualificado.

O acusado já chegou xingando a vítima, que não reagiu. De repente, Jaquece puxou um facão e desferiu vários golpes contra ela que a atingiram na cabeça, no rosto e no braço direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.