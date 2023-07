'Basílio' é procurado por morte de jovem que sumiu no Réveillon em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas solicita a quem tiver informações acerca da localização de Mohamed Bashir Júnior, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima desapareceu no dia 31 de dezembro de 2022, e seu corpo foi encontrado no dia 5 de janeiro deste ano, na rua Doutor Pires, no bairro da União, zona centro-sul da capital.

Manaus/AM - Mohamed Bashir Junior, conhecido como “Ba” ou “Basílio”, está sendo procurado suspeito do assassinato de Paulo Júnior Pereira da Silva, 19, em Manaus, que havia desaparecido no Réveillon.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.