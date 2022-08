Bando é preso por usar empresa de veículos falsa para aplicar golpes em Manaus e Santarém

Durante as investigações, constatou-se que a líder do esquema é Isla. Ela, inicialmente, havia aberto a empresa “Excelence Corporation” que funcionou durante cerca de quatro anos, sendo atualmente considerada inapta. O endereço inicial era na avenida Visconde de Porto Alegre, bairro Centro, zona sul. Posteriormente, a infratora abriu outras empresas, para aplicar os golpes”, evidenciou.

As suspeitas alugavam pontos comerciais em locais movimentados, para atuar nas empresas de fachadas, e atraiam as vítimas por intermédio de anúncios nas redes sociais e sites de vendas. Elas prometiam cartas de crédito contempladas, cujos valores variam entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, e era feito um pagamento de entrada que variava entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil.

Manaus/AM - Um bando composto por Isla Thamyres Maia dos Santos, 23; Kassandra Maria Araújo dos Santos, Josemara Adrião Amorim, ambas com 35 anos; e Heloise Caroline da Silva Lima, 26, foi preso durante a Operação Toupeira, por usar uma empresa falsa chamada "Globe Cooperativa" para aplicar golpes em vítimas. As prisões aconteceram em Manaus e em Santarém, no Pará.

