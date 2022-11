Balsa é destruída e lancha de garimpeiros é apreendida pela PF no Amazonas

Além da PF, também participaram da ação o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e a Polícia Militar do Amazonas.

Durante quatro dias, a equipe percorreu 1,5 mil quilômetros no rio até encontrar a balsa usada no garimpo que estava em uma área de difícil acesso.

Manaus/AM - A Polícia Federal destruiu uma balsa usada em garimpo ilegal e apreendeu uma lancha de garimpeiros. A ação aconteceu na última quinta-feira (17), na região do Médio Juruá, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.