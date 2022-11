Justiça decreta prisão preventiva de treinador suspeito de estuprar 8 crianças em Manaus

Manaus/AM – O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou nesta terça-feira (22), o pedido de prisão preventiva de Pedro Sérgio Machado Ribeiro, de 57 anos, o treinador de uma escolinha de futebol suspeito de estuprar ao menos 8 crianças na casa onde mora, o bairro Petrópolis, na zona Sul.

O homem foi flagrado seminu com duas vítimas no último domingo (20) e chegou a ser preso em flagrante, mas deixou a prisão no dia seguinte, após audiência de custódia. Segundo a decisão, o homem faria uso de tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), porém, apresentou recurso pedindo a prisão preventiva do mesmo e nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), acatou o pedido decretando a prisão de José novamente.

Em nota, o TJAM afirmou que o caso corre sob segredo de Justiça e por isso, outros detalhes não podem ser divulgados. A instituição aproveitou também para explicar a suposta fala polêmica do o juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos onde o mesmo teria afirmado que o caso "não é de grave infração e nem de grande repercussão social".

O TJAM explicou que a informação “tratou-se de erro material no registro da manifestação oral do magistrado em ata, fato este já devidamente certificado nos Autos”.