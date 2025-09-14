   Compartilhe este texto

Avião que caiu em represa do Amazonas estava com meia tonelada de maconha

Por Portal Do Holanda

14/09/2025 22h47 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM- Uma operação conjunta entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Federal resultou na apreensão de 546,5 kg de maconha do tipo skunk, após a queda de uma aeronave de pequeno porte na represa de Balbina, em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. O avião, originário da Venezuela, adentrou o espaço aéreo brasileiro de forma irregular na última quarta-feira (10).

De acordo com a FAB, caças A-29 Super Tucano foram acionados para interceptar a aeronave e forçar um pouso. No entanto, o piloto ignorou as ordens da Defesa Aérea e optou por jogar o avião na água.

Equipes da Polícia Federal foram deslocadas de helicóptero até o local da queda. Nas primeiras buscas, foram encontrados 380 kg da droga no interior da aeronave bimotora. No dia seguinte, quinta-feira (11), novas buscas permitiram a localização de mais 166,5 kg de maconha, totalizando a impressionante apreensão.

O paradeiro do piloto continua desconhecido, sem informações sobre se ele sobreviveu à queda, foi preso ou conseguiu fugir. O caso está sob investigação da Polícia Federal, que busca desvendar a rota utilizada pelo avião e possíveis ligações com o tráfico internacional de drogas na região de fronteira.

Bastidores da Política - País dividido, futuro incerto Bastidores da Política
País dividido, futuro incerto

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Foto: Divulgação

14/09/2025

Homem que matou trabalhador enquanto fazia 'grau' com moto é preso em Manaus

Fotos: Divulgação/PC-AM

14/09/2025

Mãe e filho são presos por tráfico de drogas no Amazonas

Suspeito havia emprestado a moto - Foto: Freepik

14/09/2025

Pai quase vai preso após filho emprestar moto e cometer assalto no Centro

Vítima foi atacada na orelha - Foto: Freepik

14/09/2025

Ex-marido tenta matar mulher a facada em pousada no Amazonas

Sabrina comemorava seus 26 anos - Foto: Divulgação

14/09/2025

Manauara é morta a facadas pelo ex no dia do aniversário em bar no Mato Grosso

Branco estava sendo procurado - Foto: Divulgação

14/09/2025

Foragido "Branco" é encontrado morto boiando no Rio Tefé

Foto: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM

13/09/2025

Polícia apreende sacolas cheias de produtos furtados e prende suspeita em Manaus

Foto: 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte. (Foto: Divulgação/PC-AM)

13/09/2025

Padrasto é preso por agredir e ameaçar enteada de 11 anos no Amazonas

Foto: Divulgação

13/09/2025

Suspeito de estuprar crianças leva surra da população e é preso em Manaus

Foto: Divulgação/MPAM

13/09/2025

Suspeitos de tráfico tentam fugir, mas são detidos pela PM em Lábrea

Foto: Divulgação

13/09/2025

Lideranças de facção criminosa são transferidas de Coari para Manaus

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

12/09/2025

Criminosos encapuzados invadem casa e matam morador no Monte das Oliveiras

Foto: Caio Guarlotte/Portal do Holanda

12/09/2025

Criminosos matam homem com tiros e pedradas e deixam bilhete ao lado do corpo em Manaus

12/09/2025

Polícia procura homem que cometeu furto em veículo usando ‘Chapolin’ no bairro Flores

Foto: Divulgação

12/09/2025

Homem é preso após espancar enteada de 11 anos e tentar fugir no Amazonas

Foto: Divulgação

12/09/2025

Homem é brutalmente espancado por moradores na Zona Sul de Manaus

Foto: Divulgação

12/09/2025

Casal é preso com fuzil e espingarda após denúncia em Manaus

Drogas apreendidas - Foto: Divulgação

12/09/2025

Polícia fecha conveniência de fachada que produzia e distribuía drogas em Flores

Delegacia de Nova Olinda - Foto: Reprodução

12/09/2025

Estelionatário é preso por aplicar golpes em idosos em Nova Olinda do Norte

Drogas estavam divididas - Foto: Divulgação

12/09/2025

Fiscalização apreende 80 kg de drogas no terminal de carga do aeroporto de Manaus

12/09/2025

Família encontra celular de cinegrafista assassinado na casa de suspeito em Manaus

Foto: Divulgação

12/09/2025

Homem é achado morto a facadas na Praça da Saudade

Julison Correa de Carvalho / Foto: Divulgação/PC-AM

11/09/2025

Homem que estuprou ex-companheira e sobrinha da vítima é procurado em Manaus

Foto: Divulgação

11/09/2025

Homem é preso por agredir e ameaçar ex em Manaus

Preso em Ribeirão Preto - Foto: Divulgação

11/09/2025

Trio é preso por usar IA para falsificar biometrias de vítimas e comprar carros no Amazonas

Delegada Priscilla Orberg falou sobre o caso. Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

11/09/2025

Suspeito é preso após dar socos e estuprar ex-companheira em Manaus, diz delegada

11/09/2025

Ao vivo: Operação Holograma e prende membros de organização criminosa

Foto: Divulgação

11/09/2025

Suspeito é agredido por populares após roubar e puxar cabelo de mulher na Praça 14

Outros já tinham sido presos - Foto: Divulgação

11/09/2025

Suspeito de fazer família refém durante assalto no Coroado é preso


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!