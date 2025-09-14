Avião que caiu em represa do Amazonas estava com meia tonelada de maconha





Manaus/AM- Uma operação conjunta entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Federal resultou na apreensão de 546,5 kg de maconha do tipo skunk, após a queda de uma aeronave de pequeno porte na represa de Balbina, em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. O avião, originário da Venezuela, adentrou o espaço aéreo brasileiro de forma irregular na última quarta-feira (10).

De acordo com a FAB, caças A-29 Super Tucano foram acionados para interceptar a aeronave e forçar um pouso. No entanto, o piloto ignorou as ordens da Defesa Aérea e optou por jogar o avião na água.

Equipes da Polícia Federal foram deslocadas de helicóptero até o local da queda. Nas primeiras buscas, foram encontrados 380 kg da droga no interior da aeronave bimotora. No dia seguinte, quinta-feira (11), novas buscas permitiram a localização de mais 166,5 kg de maconha, totalizando a impressionante apreensão.

O paradeiro do piloto continua desconhecido, sem informações sobre se ele sobreviveu à queda, foi preso ou conseguiu fugir. O caso está sob investigação da Polícia Federal, que busca desvendar a rota utilizada pelo avião e possíveis ligações com o tráfico internacional de drogas na região de fronteira.