Avião com meia tonelada de drogas é apreendido ao pousar em fazenda

Manaus/AM - Uma Força Tarefa de Segurança envolvendo a Polícia Federal, apreendeu nesse domingo (11), aproximadamente meia tonelada de droga que estava sendo transportada em uma aeronave monomotor em uma fazenda em Roraima.

Armas de fogo e veículos também foram encontrados com 7 indivíduos. Esta é a maior apreensão de drogas de todos os tempos no Estado de Roraima e a maior do ano de 2022.

No ano de 2019 a PF apreendeu 450 kg de cocaína no Município de Iracema. No ano de 2021 a FTSP apreendeu 400 kg de droga no Município de Amajari.

Nessas duas ocasiões, também, foram apreendidas aeronaves que transportavam a droga e efetuadas as prisões em flagrante de 6 indivíduos.