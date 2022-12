Assaltantes trocam tiros com PMs e acabam mortos no Amazonas

Manaus/AM – Três homens morreram durante troca de tiros com a polícia na madrugada desta sexta-feira (23), no município de Tefé, no interior do Amazonas. Um deles usava um uniforme de gari no momento do tiroteio.

Conforme a polícia, o trio estaria cometendo assaltos no bairro Vila, quando foi surpreendido pelos PMs, mas reagiram.

Eles tentaram empreender fuga e chegaram a atirar contra os agentes, eles revidaram e os suspeitos acabaram mortos.