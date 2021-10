Assaltantes são presos após tocarem terror entre passageiros de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Três homens foram presos e um adolescente apreenido neste domingo (24). As prisões ocorreram neste domingo (24), em bairros das zonas Norte, Oeste e Sul da cidade de Manaus.

A primeira prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática, por volta do meio-dia e ndeteve um homem de 34 anos, na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, apontado como autor de roubo ocorrido em um ônibus da linha 560 do transporte coletivo.

Os policiais seguiram informações das vítimas, indicando para onde o suspeito havia fugido, e conseguiram capturar o indivíduo.



Com o suspeito foram encontrados uma faca e os produtos do roubo, além de 22 trouxinhas de substância semelhante a oxi, 16 trouxinhas de maconha e R$ 61. A ocorrência foi encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Em outra ação, uma equipe da Força Tática deteve um indivíduo, por volta das 13h40, durante patrulhamento ostensivo. Ele conduzia uma motocicleta de cor branca, marca Honda Bros e placa OXM-0197, em atitude suspeita, na rua Jerônimo Ribeiro, bairro São Raimundo, zona oeste.



Na abordagem, foi verificado que a moto estava com outra placa, NPB-5D11, configurando assim adulteração de sinal identificador de veículo automotor e com restrição de roubo. A ocorrência foi registrada no 19° DIP.



Já por volta das 23h30, no bairro Presidente Vargas, na zona sul, a Força Tática apreendeu uma adolescente de 15 anos e deteve um homem, de 25, com uma pistola marca Taurus .380, com sete munições intactas, dois aparelhos celulares, além de 210 porções de substância entorpecente.



A ação ocorreu durante patrulhamento na rua Legião, onde o homem e a adolescente circulavam em um veículo Voyage, placa OTK-9460.

O condutor transpareceu nervosismo ao notar a aproximação da viatura, que efetuou abordagem. Durante busca pessoal, foram localizadas a arma e as drogas. O homem foi conduzido, juntamente com a adolescente, ao 1° DIP.



Em ação por volta das 23h50, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte, a guarnição apreendeu uma pistola Taurus, calibre .380, com carregador; nove munições calibre .380 e três de calibre .38; 24 trouxinhas e uma porção média de substância semelhante a oxi; 38 trouxinhas de maconha; duas maquinetas de cartão de crédito; um rádio comunicador; e duas balanças de precisão.



A apreensão ocorreu após denúncia de que vários indivíduos armados estariam comercializando drogas no endereço. Ao chegar ao local, os militares encontraram o materialque foi encaminhado para o 6° DIP.