Após matar lutador Leandro Lo, policial foi a boate e a motel

Câmeras de segurança mostram que o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso foi a uma outra boate após ter atirado e matado o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo Pereira do Nascimento, de 33 anos, no Clube Sírio, Zona Sul de São Paulo, no último domingo (7). Veloso está detido por homicídio doloso por motivo fútil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.