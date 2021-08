Após deixar balneário, detento é executado com 16 tiros em Manaus

O jovem usava uma pulseira de ingresso do Balneário do Coronel, local que fica bem perto de onde o corpo foi achado por moradores da área.

A polícia acredita que ele foi sequestrado e morto no matagal. A arma usada no crime foi uma pistola calibre 380.

Manaus/AM - Um detento do regime semiaberto com idade entre 19 e 25 anos foi executado com 16 tiros na manhã de hoje (16), no Ramal do Ipiranga, na Zona Leste.

