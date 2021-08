Ação encontra 1kg de skunk dentro de livros de Direito no Porto de Manaus

Manaus/AM - Uma operação da Alfândega, no Porto de Manaus, apreendeu 1 quilo de skunk escondidos em livros de Direito que seriam levados para o Rio de Janeiro. A ação ocorreu no sábado (14) no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios.

De acordo com a Receita Federal, as drogas foram encontradas pelo agente canino Odin. As drogas estavam dentro de livros do Código Civil, Manual do Advogado e Contabilidade Avançada.

As ações de fiscalização e controle aduaneiro têm objetivo evitar a circulação de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente, e inibir a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio local.