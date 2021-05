Após ameaçar motorista de aplicativo com rifle, jovem é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 21 anos foi preso com um rifle e outras duas armas após ameaçar um motorista de aplicativo, no bairro Novo Reino, na Zona Leste.

A ação ocorreu após a equipe receber o pedido de ajuda do motorista que havia sido ameaçado de levar um tiro do suspeito. Ao se aproximarem, os policiais observaram o suspeito saindo do carro e correndo pela rua, segurando um objeto preso à sua cintura.

A equipe fez acompanhamento a pé e conseguiu deter o homem tentando entrar em sua residência pela porta dos fundos.

Com ele foi encontrada uma arma de fogo sem munição. No interior do imóvel, ainda foram encontradas uma arma de fogo tipo rifle calibre 44, um revólver calibre 32, quatro munições calibre 44 e quatro calibre 38, e nove trouxinhas de maconha.

Os policiais prenderam o suspeito em flagrante e o encaminharam para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).