Animais silvestres são apreendidos em cativeiro no Amazonas

Conforme o relatório policial, a equipe recebeu a denúncia de que um homem estava sendo ameaçado pelo seu vizinho. Ao chegar no local, o homem não foi encontrado, mas após revista, os agentes encontraram preso um jabuti, um tracajá e um macaco caiarara. Também foram apreendidos uma espingarda calibre 20 e 18 cartuchos do mesmo calibre.

Manaus/AM - Os agentes que atuam na Base Fluvial Arpão, localizada nas proximidades do município de Coari, no interior do Amazonas, apreenderam uma arma de fogo, cartuchos e animais silvestres, durante uma denúncia realizada na manhã desta sexta-feira (10), no rio Aruã.

