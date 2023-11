Amazonense tenta agarrar mulher casada e é morto a pauladas no Pará

O corpo da vítima ficou jogado no chão com ferimentos na cabeça, testa e nuca, até ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a polícia paraense, Aulenes teria tentado agarrar à força uma mulher casada no banheiro de um bar. O marido dela teria visto a situação e, enfurecido, espancou Aulenes até a morte. Após o crime, o casal fugiu.

Manaus/AM - O amazonense identificado como Aulenes Galucio dos Santos foi morto a pauladas após tentar agarrar uma mulher casada, na madrugada de domingo (26), no município de Terra Santa, no oeste do Pará. Ele era natural do município de Parintins.

