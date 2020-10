Agricultor é morto a facadas e tem corpo carbonizado no Amazonas

Manaus/AM - O corpo do agricultor Adriano Jorge Lima da Silva, 25, foi encontrado na noite da última quarta-feira (30), no ramal Jerusalém, km 9 da AM-254, no Careiro Castanho.

Segundo a polícia, a vítima foi morta a golpes de arma branca, em seguida ele foi enrolado em um colchão onde atearam fogo e enterraram em uma cova rasa. O corpo ficou carbonizado.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por moradores do ramal que acionaram o 1º Pelotão Independente de Polícia Militar (1º PIPM) do município de Careiro Castanho.

O caso está sendo investigado pela 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho.