Advogado que fazia bico como motorista levou 8 facadas e segue internado em Manaus

Manaus/AM - A polícia revelou na manhã desta terça-feira (30), detalhes das prisões de Naira Pinto da Silva, 21, e João Lucas Pimenta de Jesus, 20, que tentaram matar com 8 facadas o advogado e motorista de aplicativos Geraldo Marques no bairro Armando Mendes, na Zona Leste.

Segundo o delegado Leonardo Marinho, o casal confessou o crime e alegou que golpeou Geraldo porque ele reagiu ao assalto.

No dia da ação, o casal, que está junto há 5 anos, planejou o roubo e solicitou a corrida pela conta de Naira.

O destino apontado no aplicativo era uma outra rua no mesmo bairro. Geraldo não desconfiou de nada e prosseguiu com a corrida.

Quatro minutos, quando chegou ao ponto de desembarque, foi atacado por João Lucas e recebeu 8 facadas nos braços, pernas e ombro

Um dos golpes atingiu a artéria braquial, principal responsável pelo movimento do braço. Mesmo ferido, o advogado pulou pela janela do carro, pelo lado do passageiro para tentar salvar a vida.

Com medo de ser flagrado, João Lucas desistiu do roubo e saiu correndo com faca nas mãos.

O delegado relata que após o crime, Geraldo foi socorrido e o irmão registrou o caso na delegacia, pouco tempo depois, os suspeitos foram identificados e começaram a ser procurados:

“Começamos as diligências levantando todas as informações, foi quando a gente chegou na identificação dos dois. Juntamos várias provas e 48h depois representamos pela prisão deles”.

Leonardo diz ainda que João Lucas já tem passagens pela polícia de quando ainda era menor. Conforme o delegado, ele responde por tráfico de drogas e roubo.

Em relação ao estado de saúde da vítima, o delegado atualizou o quadro: “A vítima tomou uma facada na artéria braquial e continua internada até o momento, sem previsão de alta”.

Apesar de Lucas alegar que o motorista de aplicativo reagiu ao assalto, a versão dada pela vítima é de que ela estava passando o troco quando o assalto foi anunciado.

Geraldo disse aos policiais militares que nem teve tempo de reagir, pois já foi atacado por Lucas. Os ferimentos foram graves e por pouco, a vítima não perdeu a vida.