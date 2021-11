Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de estuprar grávida em hospital no Amazonas

A vítima levou o caso à polícia e descobriu que essa não é a primeira acusação contra o homem. Após a repercussão do caso, Silvio foi afastado do cargo e posteriormente exonerado.

Silvio é técnico de enfermagem, mas trabalhava como vigia na unidade. No dia do crime teria dopado e violentado a mulher de 20 anos que estava gestante de seis meses.

Manaus/AM - A Polícia Civil pede ajuda para encontrar e prender Silvio Nunes Froes, 40, suspeito de estuprar uma jovem grávida dentro do Hospital José Mendes, no município de Itacoatiara.

