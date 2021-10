Adolescente estupra e filma crime contra os irmãos de 3 e 8 anos em Manaus

Segundo informações da Polícia, o adolescente cometia o crime, quando a mãe saía de casa e deixa as crianças ao cuidados do mais velho. O Conselho Tutelar descobriu que adolescente se prostituía com influencia da mãe que também faz programas.

Manaus/AM - Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido nesta sexta-feira (22) suspeito de estuprar os próprios irmãos, de 3 e 8 anos, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. O suspeito também filmava no celular o ato libidinoso.

