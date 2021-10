Dupla é presa com arma de brinquedo e moto roubada em Manaus

Durante a revista, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. A dupla foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia Civil, na Cidade Nova, onde as investigações serão conduzidas.

Manaus/AM - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (22), na rua Louro Abacate, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Eles estavam em uma motocicleta Honda CG 160, cor preta, placa PHY 7G47, que foi furtada no dia 11 de outubro deste ano.

