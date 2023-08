Adolescente envolvido em assassinato de advogado é apreendido em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia, na sexta-feira (25), por envolvimento no assassinato do advogado Luís Carlos Calderaro, que tinha 60 anos. O crime ocorreu no dia 1° de agosto deste ano, na rua Coronel Salgado, bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, familiares da vítima reconheceram o suspeito. “Na sexta, ele compareceu na Deaai, acompanhado da sua mãe, ocasião em que demos cumprimento ao mandado. E nesta segunda-feira (28), a filha da vítima e o advogado da família foram à delegacia e identificaram o adolescente como executor da morte de Luiz Carlos, tendo em vista que ela estava no local no momento do crime e presenciou a morte do pai”, disse a delegada Juliana Tuma, titular da Deaai.

Ainda conforme a autoridade policial, o mandado de busca e apreensão foi expedido e a internação provisória decretada após representação feita pela Deaai. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

O outro envolvido no caso Hélio Alerrandro foi preso na quarta-feira (23). Ele é apontado como o mandante da morte do advogado.

Leia mais sobre o caso:

Advogado é assassinado com tiro na cabeça na frente de casa em Manaus

Suspeito de mandar matar advogado é baleado ao reagir à prisão em Manaus

Advogado foi morto por vingança de traficante em Manaus, diz polícia

OAB-AM acompanha caso de advogado assassinado na frente de casa em Manaus