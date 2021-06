Adolescente é executado com tiro na testa em área vermelha de Manaus

A dupla fugiu sem ser identificada. A polícia tentou falar com moradores no local para colher mais detalhes, mas com medo, os populares informaram apenas que a vítima não reside na área.

Informações preliminares são de que dois homens em uma motocicleta teriam cometido o homicídio. O jovem, que ainda não foi identificado, foi abordado no no meio da rua e recebeu um disparo na testa, ele morreu na hora.

Manaus/AM - Um adolescente de aproximadamente 17 anos foi assassinado com um tiro na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (17), no bairro Compensa, na Zona Oeste.

