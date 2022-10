Adolescente é apreendido ao planejar massacre em escola de Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta quarta-feira (26), por suspeita de terrorismo ao planejar um massacre em uma escola de Manaus. A apreensão ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da cidade, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão.

Segundo a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), as investigações começaram depois que colegas e professores denunciaram as constantes ameaças do estudante. Ele teria, inclusive, assinado o nome de “Adolf Hitler” na frequência da escola.

Em depoimento, o adolescente contou que tinha a ajuda de outros integrantes e que se comunicam em grupos de mensagens com pessoas do Amazonas e até mesmo de fora do Brasil. Ele contou ainda que fazia isso por "brincadeira".

O caso será investigado.