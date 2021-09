700 metros de madeira ilegal são apreendidos em serrarias de Manacapuru

Manaus/AM - Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), durante Operação Hórus, na noite de quarta-feira (15), apreenderam, aproximadamente, 700 metros cúbicos de madeira de procedência ilegal, no município Manacapuru.

As equipes, em ações ambientais no município, realizaram uma série de fiscalizações a madeireiras, serrarias e fornecedores de madeira em Manacapuru, onde foram encontradas em quatro serrarias, várias toras de madeira. Os responsáveis foram contatados e, mediante a solicitação do Documento de Origem Florestal (DOF), foi constatado não possuir nenhum documento daquela carga.

Ainda na ação em uma das serrarias, um homem fugiu com a chegada da polícia, no acompanhamento foram encontradas várias toras de madeira escondidas em meio a mata.

Após o cálculo da madeira, a cubagem, chegou-se ao volume de aproximadamente 700 metros cúbicos de madeira em tora. Os responsáveis foram conduzidos ao 1° Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), ocasião em que a madeira apreendida foi doada para a Defesa Civil do município.