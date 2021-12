23 são presas e um adolescente é apreendido no fim de semana em Manaus

Na manhã de sexta-feira, no bairro Morro da Liberdade, zona sul, um homem de 35 anos, foi preso com 5 porções de cocaína e R$ 105 em espécie. O suspeito foi levado ao 1º DIP, onde foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

No bairro Lago Azul, zona norte , três homens, com idades entre 22 e 28 anos, foram presos durante o sábado (04), com dois revólveres, calibre 32 e 38, e 7 munições de diferentes calibres em posse deles.

Na madrugada de domingo (05) um homem, de 21 anos, foi preso no bairro Novo Israel, zona norte, com um revólver calibre 38, e 3 munições intactas. O suspeito foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

