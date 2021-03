20 pessoas e 17 armas são apreendidas durante operação policial no Amazonas

Interior – Um homem de 22 anos foi preso por policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Benjamin Constant (a 1.112 quilômetros de Manaus) por tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram o suspeito com diversas porções de drogas, material para produção e embalo do entorpecente, além de R$ 30. Os policiais conduziram o suspeito à 51ª DIP.

Um homem de 25 anos, que possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi preso por policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Nossa Senhora de Fátima. Com ele foi encontrado um fuzil, duas pistolas de calibre 38 e sete munições. Ele foi conduzido ao 6º DIP.

No bairro Educandos dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com eles, os policiais encontraram cinco armas de fogo, cinco munições e sete porções de entorpecentes. A dupla foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) tirou de circulação nas últimas 24 horas 17 armas de fogo, e prendeu 20 pessoas, durante ações em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Tabatinga e Boca do Acre.

