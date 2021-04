12 pessoas são presas durante fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 12 pessoas foram presas neste fim de semana em municípios do interior do Amazonas por crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e estupro tentado. As ocorrências foram registradas nos municípios de Tefé, Tabatinga, Boca do Acre e Beruri. Além das prisões, também foram apreendidas cinco armas de fogo, R$ 183 em espécie e 75 porções de drogas

Na manhã da última sexta-feira (09), policiais militares da Força Tática de Tefé efetuaram a prisão de dois homens por porte ilegal de arma de fogo. Com os suspeitos, os policiais encontraram uma arma de fogo caseira e duas munições calibre 32 intactas. Eles foram conduzidos à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

No município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), um homem foi preso por tráfico de drogas. Com ele foram encontradas 29 porções de entorpecentes e R$82 em espécie. O suspeito foi conduzido pelos policiais militares até a 61° DIP.